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Сегодня, 02:23

Марченко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 7-й минуте голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Для 23-летнего россиянина это первая шайба в нынешнем сезоне.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)
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3.11 02:00
Оттава – Лос-Анджелес
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3.11 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
3.11 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 - : -
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Детройт – Флорида
 - : -
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Вашингтон – Айлендерс
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Бостон – Торонто
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