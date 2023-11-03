Марченко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ
«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
На 7-й минуте голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Для 23-летнего россиянина это первая шайба в нынешнем сезоне.
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Оттава – Лос-Анджелес
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|02:00
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Рейнджерс – Каролина
|- : -
|3.11
|02:00
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Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|3.11
|02:00
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Детройт – Флорида
|- : -
|3.11
|02:00
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Вашингтон – Айлендерс
|- : -
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|02:00
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Бостон – Торонто
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Миннесота – Нью-Джерси
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Эдмонтон – Даллас
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Сиэтл – Нэшвилл
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|05:00
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Вегас – Виннипег
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Аризона – Монреаль
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Сан-Хосе – Ванкувер
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