Марченко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 7-й минуте голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Для 23-летнего россиянина это первая шайба в нынешнем сезоне.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте