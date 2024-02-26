«Питтсбург» — «Филадельфия»: видеообзор матча

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«Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 67 очками в 59 матчах.

«Питтсбург» идет на 11-й строчке с 60 очками в 55 играх.