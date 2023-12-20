Марченко признан третьей звездой матча с «Баффало»
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (9:4).
23-летний россиянин в этой игре оформил хет-трик.
Первой звездой встречи стал защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски, у которого 2 голевые передачи. Вторая звезда — форвард «Коламбуса» Джонни Годро, набравший 3 (1+2) очка.
В текущем сезоне Марченко провел 31 матч и набрал 21 (13+8) очко.
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|Столичный дивизион
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|1
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|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
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|32
|17
|15
|37
|4
|Айлендерс
|30
|14
|16
|36
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
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|30
|16
|14
|34
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|14
|16
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|Коламбус
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|1
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|33
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|15
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|31
|19
|12
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|31
|18
|13
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|32
|21
|11
|44
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|28
|13
|15
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
Результаты / календарь
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28.12
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|6 : 1
|20.12
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 5
|20.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Каролина – Вегас
|6 : 3
|20.12
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|20.12
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|4 : 9
|20.12
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 1
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|20.12
|05:00
|
Аризона – Оттава
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|31
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|32
|44
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|32
|23
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
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