Марченко признан третьей звездой матча с «Баффало»

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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (9:4).

23-летний россиянин в этой игре оформил хет-трик.

Первой звездой встречи стал защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски, у которого 2 голевые передачи. Вторая звезда — форвард «Коламбуса» Джонни Годро, набравший 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Марченко провел 31 матч и набрал 21 (13+8) очко.