Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию, оформив дубль в игре с «Бостоном»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).

Таким образом, 26-летний россиянин прервал шестиматчевую серию без заброшенных шайб.

В текущем сезоне Капризов провел 30 матчей, в которых набрал 27 (10+17) очков. «Миннесота» с 30 очками идет на 11-й строчке в Западной конференции.