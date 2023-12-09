Чинахов признан первой звездой матча «Коламбус» — «Сент-Луис», Марченко — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Сент-Луис» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Егор Чинахов. 22-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.

Второй звездой стал голкипер Джет Гривз, который отразил 41 из 43 бросков по своим воротам. Замкнул тройку российский форвард Кирилл Марченко, на счету которого гол и голевая передача.