Ничушкин за 2 минуты дважды реализовал большинство в матче с «Чикаго»

«Колорадо» и «Чикаго» забросили по две шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Оба гола «Эвеланш» на счету российского нападающего Валерия Ничушкина. На 10-й минуте он реализовал большинство и сравнял счет, а спустя пару минут сделал это еще раз, выведя свою команду вперед.

Теперь на счету 28-летнего россиянина 15 заброшенных шайб в этом сезоне.