Марченко быстрее всех игроков «Коламбуса» забросил 30 шайб в НХЛ

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

Таким образом, 23-летний россиянин забил 30 голов в 86 матчах НХЛ. Ему потребовалось наименьшее количество игр в истории «Блю Джекетс», чтобы достичь этой отметки. Ранее рекорд пренадлежал Рику Нэшу (96 матчей).

В текущем сезоне Марченко провел 27 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.