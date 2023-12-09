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Сегодня, 09:33

Марченко быстрее всех игроков «Коламбуса» забросил 30 шайб в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

Таким образом, 23-летний россиянин забил 30 голов в 86 матчах НХЛ. Ему потребовалось наименьшее количество игр в истории «Блю Джекетс», чтобы достичь этой отметки. Ранее рекорд пренадлежал Рику Нэшу (96 матчей).

В текущем сезоне Марченко провел 27 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Филадельфия 26 14 12 30
3 Айлендерс 25 11 14 29
4 Каролина 26 14 12 29
5 Вашингтон 23 12 11 27
6 Нью-Джерси 24 13 11 27
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 29 9 20 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 17 8 37
2 Флорида 26 16 10 34
3 Детройт 25 14 11 32
4 Торонто 23 13 10 30
5 Тампа-Бэй 28 12 16 29
6 Монреаль 26 11 15 25
7 Баффало 27 11 16 24
8 Оттава 21 10 11 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 26 16 10 34
2 Даллас 25 15 10 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 25 13 12 28
5 Нэшвилл 26 14 12 28
6 Сент-Луис 26 13 13 27
7 Миннесота 25 9 16 22
8 Чикаго 25 8 17 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 23 16 7 35
3 Ванкувер 27 17 10 35
4 Калгари 26 11 15 25
5 Эдмонтон 24 11 13 23
6 Сиэтл 27 8 19 22
7 Анахайм 26 10 16 20
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Флорида – Питтсбург
 3 : 1
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Коламбус – Сент-Луис
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