Чинахов впервые набрал три очка за матч НХЛ

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

Для 22-летнего россиянина это первый матч в НХЛ с тремя очками. Также он стал первым игроком «Блю Джэкетс» в этом сезоне, кому удалось забить несколько голов в третьем периоде.

Чинахов выступает в НХЛ с 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков.