Малкин занял чистое 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:3Б).

Теперь на счету 37-летнего россиянина 1268 (487+781) очков в 1108 матчах НХЛ. Малкин вышел на чистое 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обойдя Жана Тателя (1267 очков в 1280 матчах). На 38-й строчке располагается Эл Макиннис, который набрал 1274 очка в 1416 играх.

В текущем сезоне Малкин провел 45 матчей, в которых набрал 39 (16+23) очков.