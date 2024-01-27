«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Сиэтл», Бучневич оформил дубль и забил победный гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сиэтл» со счетом 4:3.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, забив победный гол, еще по шайбе забросили Оскар Сундквист и Роберт Томас. У «Кракен» отличились Брайан Думулин, Оливер Бьоркстранд и Ээли Толванен.

После этого матча «Сент-Луис» с 52 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 50 очками — на десятой строчке.

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«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сундквист — 6 (бол., Шенн, Крюг), 7:39 — 0:1. Дюмулин — 4 (Ларссон, Шварц), 10:16 — 1:1. Бьоркстранд — 13 (бол., Веннберг, Маккэн), 23:55 — 2:1. Толванен — 13 (Гурд, Бьоркстранд), 26:42 — 3:1. Томас — 17 (бол., Перунович, Бучневич), 35:01 — 3:2. Бучневич — 15 (Томас), 41:27 — 3:3. Бучневич — 16 (Шенн), 63:31 — 3:4.

Вратари: Даккорд — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (11+10+14+1) — 18 (5+6+5+2).

Наши: — - Александров (10.28/0/0), Бучневич (18.35/2/+2), Торопченко (14.38/1/0).

27 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.