«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Сиэтл», Бучневич оформил дубль и забил победный гол
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сиэтл» со счетом 4:3.
В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, забив победный гол, еще по шайбе забросили Оскар Сундквист и Роберт Томас. У «Кракен» отличились Брайан Думулин, Оливер Бьоркстранд и Ээли Толванен.
После этого матча «Сент-Луис» с 52 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 50 очками — на десятой строчке.
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«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Сундквист — 6 (бол., Шенн, Крюг), 7:39 — 0:1. Дюмулин — 4 (Ларссон, Шварц), 10:16 — 1:1. Бьоркстранд — 13 (бол., Веннберг, Маккэн), 23:55 — 2:1. Толванен — 13 (Гурд, Бьоркстранд), 26:42 — 3:1. Томас — 17 (бол., Перунович, Бучневич), 35:01 — 3:2. Бучневич — 15 (Томас), 41:27 — 3:3. Бучневич — 16 (Шенн), 63:31 — 3:4.
Вратари: Даккорд — Биннингтон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (11+10+14+1) — 18 (5+6+5+2).
Наши: — - Александров (10.28/0/0), Бучневич (18.35/2/+2), Торопченко (14.38/1/0).
27 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
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|16
|69
|2
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|49
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|44
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|13
|35
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|
Питтсбург – Флорида
|2 : 3 Б
|27.01
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Колорадо – Лос-Анджелес
|5 : 1
|27.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|27.01
|20:30
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|27.01
|22:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|83
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|69
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|48
|36
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|48
|32
|И
|КН
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|1
|1
|
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|2
|1.41
|
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