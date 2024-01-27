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Сегодня, 08:41

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Сиэтл», Бучневич оформил дубль и забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент
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Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сиэтл» со счетом 4:3.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, забив победный гол, еще по шайбе забросили Оскар Сундквист и Роберт Томас. У «Кракен» отличились Брайан Думулин, Оливер Бьоркстранд и Ээли Толванен.

После этого матча «Сент-Луис» с 52 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 50 очками — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сундквист — 6 (бол., Шенн, Крюг), 7:39 — 0:1. Дюмулин — 4 (Ларссон, Шварц), 10:16 — 1:1. Бьоркстранд — 13 (бол., Веннберг, Маккэн), 23:55 — 2:1. Толванен — 13 (Гурд, Бьоркстранд), 26:42 — 3:1. Томас — 17 (бол., Перунович, Бучневич), 35:01 — 3:2. Бучневич — 15 (Томас), 41:27 — 3:3. Бучневич — 16 (Шенн), 63:31 — 3:4.

Вратари: Даккорд — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (11+10+14+1) — 18 (5+6+5+2).

Наши: — - Александров (10.28/0/0), Бучневич (18.35/2/+2), Торопченко (14.38/1/0).

27 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Сиэтл Кракен
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«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 48 29 19 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 49 25 24 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Айлендерс 48 20 28 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 45 21 24 49
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 30 18 69
2 Флорида 48 30 18 64
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Монреаль 48 20 28 47
7 Баффало 48 21 27 46
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Виннипег 46 30 16 65
3 Даллас 48 29 19 64
4 Нэшвилл 48 26 22 53
5 Сент-Луис 47 25 22 52
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 49 29 20 64
3 Эдмонтон 44 28 16 57
4 Лос-Анджелес 46 22 24 53
5 Сиэтл 48 20 28 50
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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1.02
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Рейнджерс – Вегас
 2 : 5
27.01 03:00
Питтсбург – Флорида
 2 : 3 Б
27.01 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 5 : 1
27.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
27.01 20:30
Филадельфия – Бостон
 - : -
27.01 22:00
Даллас – Вашингтон
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 83
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 69
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 48 36
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 32
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 9 1.86

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