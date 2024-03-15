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Сегодня, 09:21

Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ

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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ.

Форвард «пингвинов» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:3). Таким образом, на счету 37-летнего форварда стало 490 голов в НХЛ. Всего в карьере россиянин сыграл 1128 матчей, в которых набрал 1279 (490+789) очков. Нападающий занимает 50-е место в истории лучших снайперов НХЛ.

Вместе «Пингвинз» Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 67 очков в 65 матчах.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Тарасенко во «Флориде», Кузнецов в «Каролине»
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 66 43 23 90
2 Каролина 66 40 26 86
3 Филадельфия 67 34 33 76
4 Айлендерс 65 29 36 72
5 Вашингтон 65 31 34 71
6 Нью-Джерси 66 32 34 68
7 Питтсбург 65 29 36 67
8 Коламбус 66 22 44 55
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 45 22 94
2 Бостон 68 39 29 93
3 Торонто 65 38 27 84
4 Тампа-Бэй 66 35 31 76
5 Детройт 66 33 33 72
6 Баффало 67 32 35 69
7 Монреаль 66 25 41 61
8 Оттава 64 27 37 58
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 42 25 89
2 Даллас 68 40 28 89
3 Виннипег 65 41 24 87
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Миннесота 67 33 34 73
6 Сент-Луис 66 34 32 71
7 Аризона 67 27 40 59
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Лос-Анджелес 65 33 32 77
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 66 32 34 69
6 Сиэтл 65 28 37 68
7 Анахайм 66 23 43 49
8 Сан-Хосе 65 16 49 39
Результаты / календарь
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
15.03 02:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 6 : 3
15.03 02:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
6 : 3
15.03 02:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 6
15.03 02:00
Монреаль – Бостон
 1 : 2 ОТ
15.03 02:00
Баффало – Айлендерс
4 : 0
15.03 02:00
Коламбус – Оттава
 2 : 3 Б
15.03 02:00
Детройт – Аризона
 1 : 4
15.03 02:00
Каролина – Флорида
 4 : 0
15.03 03:00
Миннесота – Анахайм
 2 : 0
15.03 03:00
Даллас – Нью-Джерси
 2 : 6
15.03 04:00
Калгари – Вегас
 4 : 1
15.03 05:00
Сиэтл – Вашингтон
 1 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 112
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 67 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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