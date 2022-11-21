«Чикаго» поднял под свод арены джерси Хоссы

В Чикаго прошла торжественная церемония чествования экс-форварда «Блэкхокс» Мариана Хоссы.

Клуб вывел из обращения 81-й номер, под которым выступал 43-летний словак, а также поднял под свод домашней арены джерси с фамилией игрока.

В составе «Чикаго» Хосса выступал с 2009 по 2018 год и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.