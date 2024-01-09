Малкин ударил соперника по лицу во время матча «Питтсбурга» с «Филадельфией»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принял участие в стычке, которая произошла в середине третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

Три хоккеиста «Флайерз» прижали Малкина к борту, после чего судьи быстро разняли игроков, однако россиянин ударил нападающего Скотта Лотона.

Малкин и Лотон получили по две минуты штрафа за инцидент.

Позднее, находясь на скамейке штрафников, Малкин обратил внимание соперников на табло, где был указан счет матча.

В матче с «Филадельфией» Малкин забросил 15-ю шайбу в сезоне-2023/24.