«Рейнджерс» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» на выезде обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» поднялся на второе место в таблице Западной конференции с 55 очками в 40 матчах.

«Рейнджерс» возглавляют Восточную конференцию с 54 очками в 39 играх.

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