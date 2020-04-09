Малкин рассказал о своих проблемах в бизнесе

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сказал, что у него были проблемы, когда он вложился в бизнес.

— У меня были проблемы, когда я вложился в один бизнес. И я решил для себя, что единственным моим бизнесом теперь будет хоккей. Нужно заниматься один делом, а доверять друзьям и каким-то левым людям — неправильно, — сказал Малкин в прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки.

33-летний Евгений Малкин в текущем сезоне провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очков.