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Малкин провел индивидуальную тренировку на льду

17:36
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. Он провел индивидуальную тренировку на льду, сообщает журналист Дэйв Молинари.

Малкину летом сделали операцию на колене, и в клубе рассчитывают, что он сможет играть в декабре.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин не провел ни одного матча. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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