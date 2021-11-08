Малкин провел индивидуальную тренировку на льду
17:36
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. Он провел индивидуальную тренировку на льду, сообщает журналист Дэйв Молинари.
Малкину летом сделали операцию на колене, и в клубе рассчитывают, что он сможет играть в декабре.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин не провел ни одного матча. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.
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