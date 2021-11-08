Фролик: «Монреаль» разрушил мою карьеру в НХЛ»

Бывший нападающий «Монреаля» Михаэл Фролик раскритиковал руководство клуба.

«Для меня прошлый сезон выдался крайне тяжелым. Честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем «Монреаль» подписывал меня. Когда мне предложили контракт, то казалось, что для меня есть место в составе. Но после этого они сразу же подписали Кори Перри. И мне стало понятно, к чему все идет.

Даже когда кто-то получал травму, то меня не звали в основу. Тренер же постоянно объяснял, что я не играю из-за сложностей с потолком зарплат. Я просил обмена, но меня не хотели слушать. Можно сказать, что «Монреаль» разрушил мою карьеру в НХЛ», — приводит слова чеха TVA.

В октябре «Лозанна» объявила о подписании контракта с Михаэлом Фроликом.

33-летний игрок был на просмотре в «Сент-Луисе», но клуб не стал предлагать ему полноценный контракт.

В прошлом сезоне Фролик выступал за «Монреаль». Он провел 8 игр в регулярном чемпионате НХЛ, не отметившись результативными действиями.