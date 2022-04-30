Малкин признан второй звездой матча против «Коламбуса»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:3).

35-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан защитник «Пингвинз» Маркус Петтерссон, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — автор заброшенной шайбы форвард Эван Родригес.

В текущем сезоне Малкин провел 41 матч, в которых набрал 42 (20+22) очка.