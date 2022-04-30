Капризов показал 10-й результат в истории НХЛ по очкам за сезон среди россиян

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

25-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, Капризов набрал 108 (47+61) очков и вышел на 10-е место по результативности за сезон среди россиян за всю историю НХЛ, обойдя Павла Буре (107, 1993/94), Сергея Федорова (107, 1995/96) и Александра Могильного (107, 1995/96).

Лучший показатель у россиян принадлежит Никите Кучерову, который набрал 128 очков в сезоне-2018/19 набрал 128 баллов. Второе место занимает Могильный (127, 1992/93), замыкает тройку Федоров (120, 1993/94).