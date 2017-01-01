Малкин принес "Питтсбургу" победу над "Монреалем", Радулов забил гол

"Питтсбург" переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Для выявления победителя командам потребовался овертайм. Автором решающего гола "пингвинов" стал Евгений Малкин, признанный первой звездой встречи. Для российского форварда эта шайба стала 16-й в сезоне. В составе "Канадиенс" голом отметился Александр Радулов, открывший счет в первом периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Монреаль" – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: РАДУЛОВ - 8 (Байрон, Уэбер), 4:07 - 0:1. Хернквист - 9 (МАЛКИН, Хагелин), 21:07 - 1:1. Кессел - 12 (Хагелин, Мяяття), 24:28 - 2:1. Байрон - 12 (Питри), 39:21 - 2:2. Флинн - 4 (Карр), 42:04 - 2:3. Шири - 9 (Шульц, Летанг), 59:05 - 3:3. МАЛКИН - 16 (бол., Кессел, Летанг), 61:54 - 4:3.

Вратари: Флери (58:36 - 59:05) - Прайс.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 41 (10+14+13+4) - 40 (11+18+11+0).

Наши: Малкин (21:23/7/0) – Радулов (19:03/4/0), Емелин (25:05/1/-2)

Питтсбург. PPG Paints Arena.