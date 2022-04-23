Малкин отличился в игре с «Детройтом», забросив 18-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

35-летний россиянин забросил шайбу при игре в большинстве на 17-й минуте второго периода, сделав счет 5:2 в пользу своей команды.

Для Малкина это 18-й гол в сезоне. Всего он провел 39 матчей, в которых набрал 38 (18+20) очков.