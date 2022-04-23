Кросби 10-й раз за карьеру достиг отметки в 30 голов в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Канадский форвард 10-й раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30 голов в регулярном чемпионате, что является вторым результатом в истории «Питтсбурга». Рекорд принадлежит Марио Лемье (11 раз), а Кросби повторил достижение Яромира Ягра.

С 516 голами за карьеру нападающий вышел на 39-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Пьера Тюржона (515).