Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». Счет после первого периода 2:1 в пользу «Сенарторс».

На 19-й минуте первого периода шайбу забросил Джон Карлсон. Ассистировал ему российский форвард Александр Овечкин, который набрал первое очко в нынешнем сезоне.