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Сегодня, 09:25

Малкин: «Надеюсь, Кросби тоже поможет мне забросить 500-ю шайбу в НХЛ»

Малкин надеется, что Кросби поможет ему забросить 500-ю шайбу в НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал 500-ю шайбу в НХЛ своего партнера по команде Сидни Кросби.

«Это, бесспорно, памятный момент не только для Сида, но и для меня, и, думаю, для Криса Летанга. Мы 16 лет вместе, поэтому для нас оказаться в такой момент рядом с ним на площадке — это нечто незабываемое.

Сид — потрясающий игрок и заслужил всего, чего он достиг. Я рад, что мне удалось отдать ему передачу, и надеюсь, что когда-нибудь он будет ассистировать мне, когда я забью свой 500-й гол», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.

Кросби забросил свой 500-й гол в НХЛ 16 февраля в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4 ОТ) с передачи Малкина.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, на его счету 430 голов в 956 матчах за команду.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/malkin-nadejus-crosby-tozhe-pomozhet-mne-zabit-500i-gol/c-331112264
Евгений Малкин
Сидни Кросби
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НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 50 28 22 58
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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Детройт – Колорадо
 2 : 5
24.02 03:30
Даллас – Виннипег
 3 : 2 ОТ
24.02 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 5 : 3
24.02 03:30
Монреаль – Баффало
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24.02 06:00
Аризона – Лос-Анджелес
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Эдмонтон

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Эдмонтон

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И Г
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Эдмонтон

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Торонто

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Крис Крайдер

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