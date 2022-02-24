Малкин: «Надеюсь, Кросби тоже поможет мне забросить 500-ю шайбу в НХЛ»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал 500-ю шайбу в НХЛ своего партнера по команде Сидни Кросби.

«Это, бесспорно, памятный момент не только для Сида, но и для меня, и, думаю, для Криса Летанга. Мы 16 лет вместе, поэтому для нас оказаться в такой момент рядом с ним на площадке — это нечто незабываемое.



Сид — потрясающий игрок и заслужил всего, чего он достиг. Я рад, что мне удалось отдать ему передачу, и надеюсь, что когда-нибудь он будет ассистировать мне, когда я забью свой 500-й гол», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.

Кросби забросил свой 500-й гол в НХЛ 16 февраля в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4 ОТ) с передачи Малкина.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, на его счету 430 голов в 956 матчах за команду.