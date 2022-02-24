Малкин: «Надеюсь, Кросби тоже поможет мне забросить 500-ю шайбу в НХЛ»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал 500-ю шайбу в НХЛ своего партнера по команде Сидни Кросби.
«Это, бесспорно, памятный момент не только для Сида, но и для меня, и, думаю, для Криса Летанга. Мы 16 лет вместе, поэтому для нас оказаться в такой момент рядом с ним на площадке — это нечто незабываемое.
Сид — потрясающий игрок и заслужил всего, чего он достиг. Я рад, что мне удалось отдать ему передачу, и надеюсь, что когда-нибудь он будет ассистировать мне, когда я забью свой 500-й гол», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.
Кросби забросил свой 500-й гол в НХЛ 16 февраля в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4 ОТ) с передачи Малкина.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, на его счету 430 голов в 956 матчах за команду.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|50
|26
|24
|53
|6
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|7
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|51
|35
|16
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|50
|32
|18
|68
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|52
|16
|36
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|37
|14
|78
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|48
|31
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|51
|29
|22
|62
|5
|Даллас
|50
|28
|22
|58
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|51
|13
|38
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|51
|27
|24
|61
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|52
|24
|28
|54
|7
|Сан-Хосе
|50
|22
|28
|50
|8
|Сиэтл
|53
|16
|37
|36
|24.02
|03:30
|
Детройт – Колорадо
|2 : 5
|24.02
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|3 : 2 ОТ
|24.02
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|5 : 3
|24.02
|03:30
|
Монреаль – Баффало
|4 : 0
|24.02
|06:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|2 : 3
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|51
|72
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|34
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03