Вратарь «Коламбуса» Тарасов перенес операцию на бедре и пропустит полгода

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен сообщил, что российский вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов перенес операцию на бедре и пропустит шесть месяцев.

«После того, как Даниил получил травму, мы думали о терапии. К сожалению, таким образом нам не удалось добиться прогресса, и наши врачи решили, что лучшим вариантом будет операция, имея в виду его карьеру в перспективе. Все прошло успешно, он полностью восстановится, и подготовится к следующему сезону», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кекалайнена.

Тарасов получил травму 1 января в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:7).

В сезоне-2021/22 Тарасов принял участие в 4 матчах «Коламбуса», пропуская в среднем 2,4 шайбы за игру и отражая 93,7 процента бросков по своим воротам.