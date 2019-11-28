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Малкин набрал 5 очков в матче НХЛ впервые за 7 лет

28 ноября 2019, 09:00
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал пять очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (8:6). Нападающий забил два гола и отдал три передачи и был признан первой звездой встречи.

Малкин в восьмой раз набирает пять очков в одной игре НХЛ и первый — с 20 марта 2012 года. В тот день он также отметился 2 шайбами и 3 голевыми пасами во встрече с «Виннипегом». При этом «Пингвинз» тогда также забросили 8 шайб — 8:4.

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