Малкин набрал 5 очков в матче НХЛ впервые за 7 лет

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал пять очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (8:6). Нападающий забил два гола и отдал три передачи и был признан первой звездой встречи.

Малкин в восьмой раз набирает пять очков в одной игре НХЛ и первый — с 20 марта 2012 года. В тот день он также отметился 2 шайбами и 3 голевыми пасами во встрече с «Виннипегом». При этом «Пингвинз» тогда также забросили 8 шайб — 8:4.