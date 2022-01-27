Малкин готов согласиться на понижение зарплаты по новому контракту с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин хочет продлить контракт, сообщает The Athletic. Ради этого он готов пойти на понижение зарплаты.

Нынешний контракт Малкина истекает в конце сезона. Россиянин рассчитывает на его продление. Его представители уже ведут переговоры по этому поводу. Недавно хоккеист восстановился после травмы. В руководстве клуба, включая Марио Лемье, хотят, чтобы форвард выступал за «Пингвинз» до конца карьеры.

По предыдущему восьмилетнему контракту Малкин зарабатывал больше, чем Сидни Кросби (9,5 миллиона долларов в год и 8,7 миллиона соответственно). Россиянин не против, если теперь Кросби будет зарабатывать больше его. На сколько он готов уменьшить свою зарплату — данных пока нет. При этом он хотел бы получить контракт на несколько лет.

35-летний Евгений Малкин в текущем сезоне провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (3+6) очков.