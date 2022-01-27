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Сегодня, 17:30

Малкин готов согласиться на понижение зарплаты по новому контракту с «Питтсбургом»

Евгений Петров
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото Getty Images

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин хочет продлить контракт, сообщает The Athletic. Ради этого он готов пойти на понижение зарплаты.

Нынешний контракт Малкина истекает в конце сезона. Россиянин рассчитывает на его продление. Его представители уже ведут переговоры по этому поводу. Недавно хоккеист восстановился после травмы. В руководстве клуба, включая Марио Лемье, хотят, чтобы форвард выступал за «Пингвинз» до конца карьеры.

По предыдущему восьмилетнему контракту Малкин зарабатывал больше, чем Сидни Кросби (9,5 миллиона долларов в год и 8,7 миллиона соответственно). Россиянин не против, если теперь Кросби будет зарабатывать больше его. На сколько он готов уменьшить свою зарплату — данных пока нет. При этом он хотел бы получить контракт на несколько лет.

35-летний Евгений Малкин в текущем сезоне провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (3+6) очков.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 40 18 22 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 43 18 25 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Нэшвилл 44 27 17 57
3 Сент-Луис 42 25 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 45 21 24 50
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 38 20 18 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 38 20 18 42
7 Ванкувер 42 18 24 41
8 Сиэтл 42 13 29 30
Результаты / календарь
17.01
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31.01
1.02
27.01 03:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 1 : 4
27.01 03:00
Коламбус – Калгари
 0 : 6
27.01 03:00
Торонто – Анахайм
 4 : 3 Б
27.01 03:30
Детройт – Чикаго
 5 : 8
27.01 06:00
Колорадо – Бостон
 4 : 3 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 43 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 29 2.09
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