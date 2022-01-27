Сегодня и завтра — презентации книги Рабинера об Овечкине, Малкине и Кучерове

Сегодня и завтра в Москве состоятся две презентации только что вышедшей в свет книги обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте. Овечкин, Малкин, Кучеров». Наш журналист расскажет об истории создания книги, ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессии.

Первая пройдет сегодня, 27 января, в 19.00 в книжном магазине «Библио-Глобус» около метро «Лубянка» по адресу Мясницкая улица, 6/3, строение 1. Вход бесплатный. Для тех, кто не сможет попасть на презентацию, будет организована прямая трансляция на YouTube-канале «РабиНерв».

Вторая — завтра, 28 января, в 20.00 в фирменном магазине Atributika&Club — официального партнера НХЛ в России. Входной билет — 500 рублей. Купив его, вы бесплатно получите книгу с автографом (в розницу она стоит в полтора раза дороже), а также сможете купить любую лицензированную продукцию НХЛ, включая игровые свитера героев, с 30-процентной скидкой.

Адрес магазина — метро «Автозаводская», улица Ленинская Слобода, 26, строение 2, ТЦ «Глобал Молл», 2-й этаж. Сбор гостей с 19.30. Купить билеты можно в Instagram магазина.

В ближайший месяц выйдет второй том книги «Русские дороги к хоккейной мечте», посвященный Артемию Панарину, Андрею Василевскому, Владимиру Тарасенко и Сергею Бобровскому. Как они выросли в суперзвезд? Что сделали для этого их родители? Какие препятствия им пришлось преодолеть? Об этом — книга, которая вдохновит новые поколения хоккеистов на то, чтобы попытаться повторить подвиги ее героев.