Маккиннон сократил отставание от Кучерова до двух очков в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4).

Таким образом, на счету 28-летнего канадца 96 (34+62) очков в текущем сезоне. Он сократил отставание от лидера бомбардирской гонки форварда «Тампы» Никиты Кучерова до двух очков. У 30-летнего россиянина 98 (37+61) очков в 58 играх.

Третье место в гонке бомбардиров занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который на данный момент набрал 88 (21+67) очков.