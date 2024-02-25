Капризов сделал пятый дубль в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Россиянин в пятый раз за сезон-2023/24 забил как минимум два гола в одной игре.

В сезоне-2023/24 Капризов набрал 63 (26+37) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.