«Ванкувер» — «Бостон»: видеообзор матча

«Ванкувер» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В основное время у хозяев забросили Брок Бесер и Филип Гронек, российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров сделал результативную передачу. У гостей отличились Йеспер Боквист и Дентон Хайнен.

В овертайме Брок Бесер сделал дубль, реализовав численное большинство, и принес своей команде победу.

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