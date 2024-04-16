Макдэвид сыграет с «Сан-Хосе» после трех пропущенных матчей из-за травмы

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

27-летний канадец пропускал предыдущие три встречи из-за травмы нижней части тела. Матч пройдет сегодня и начнется в 4:30 мск.

В текущем сезоне Макдэвид провел 74 матча, в которых набрал 130 (31+99) очков.