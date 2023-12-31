Макдэвид стал третьим после Гретцки и Лемье по количеству игр с 2 и более очками после первых 600 матчей в НХЛ

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка.

Канадец провел свой 600-й матч в НХЛ. За это время он провел 247 матчей, в которых набирал 2 и более очка. По этому показателю он занимает третье место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (407 игр) и Марио Лемье (353).

В этом сезоне 26-летний канадец провел 31 матч и набрал 47 (13+34) очков. Всего в НХЛ на его счету 600 матчей и 897 (316+581) очков. Это его 9-й сезон в североамериканской лиге.