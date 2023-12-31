Нападающий СКА Гальченюк вспомнил самое необычное празднование Нового года в жизни

Американский нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, что несколько раз отмечал Новый год на борту самолета.

«Какой Новый год мне запомнился больше всего? Надеюсь, лучшее празднование впереди. Когда я играл в НХЛ, пару раз мы отмечали Новый год на борту самолета. Рад, что, наконец, я могу отметить этот праздник нормально — по расписанию. Сейчас есть пауза, и уже присутствует праздничное настроение. Все украшено, везде елки, огни. Еще несколько раз отмечал в теплых краях, где не было снега, было необычное чувство», — приводит слова Гальченюка Legalbet.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал в них 354 (146+208) очка. Летом 2023 года американский форвард подписал двухлетнее соглашение со СКА. В 44 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ нападающий записал на свой счет 30 (12+18) очков.