Малкин сообщил, что сыграет в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что готов сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».

«В каждой игре я стараюсь изо всех сил. Я уже не играю так, как 15 лет назад. Хочу попробовать немного измениться. Знаю, что я уже не так быстр, как раньше, поэтому стараюсь быть умнее в своей игре. Надеюсь сыграть с «Флоридой», я готов. У меня все хорошо, ничего не болит. Не волнуйтесь. Конечно, я хочу забивать в каждой игре, но сейчас это непросто», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Также россиянин отметил, что у «Питтсбурга» еще есть шанс выйти в плей-офф НХЛ.

На прошлой неделе Малкин пропустил две тренировки команды. В текущем сезоне 37-летний форвард сыграл 49 матчей и набрал 41 (16+25) очко.

«Пингвинз» занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 53 очка в 49 матчах. Игра с «Флоридой» пройдет в ночь на 15 февраля.