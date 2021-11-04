Макдэвид набрал очки в 9 матчах подряд на старте сезона и повторил достижение Гретцки
12:36
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию до 9 матчей подряд, сделав 2 результативных передачи в игре с «Нэшвиллом» (5:2).
24-летний канадец стал четвертым игроком в истории «Ойлерс», которому удалось отличиться в 9 играх подряд на старте сезона в НХЛ. Ранее это удавалось Гленну Андерсону (в сезоне-1981/82), Уэйну Гретцки (в сезонах-1982/83, 1983/84, 1984/85 и 1985/86) и Сэму Ганье (в сезоне-2012/13).
В нынешнем сезоне Макдэвид набрал 19 (7+12) очков в 9 матчах.
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