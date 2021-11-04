Друри — о переходе Кравцова в «Трактор»: «Рейнджерс» высокого мнения о Виталии, мы продолжим работу с ним"
В руководстве «Рейнджерс» придерживаются высокого мнения о Кравцове
13:58
Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал переход нападающего Виталия Кравцова в «Трактор».
«После обсуждения вопроса с Виталием и его представителями мы решили, что аренда в «Трактор» будет удовлетворять интересам хоккеиста и организации. Мы очень высокого мнения о Виталии, и персонал «Рейнджерс» продолжит с ним работу, чтобы когда-нибудь достичь конечной цели. А именно чтобы он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», — приводит официальный сайт НХЛ слова Друри.
Сегодня, 4 ноября, «Трактор» объявил о договоренности с «Рейнджерс» по поводу аренды Кравцова до конца сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kravcov-otpravilsya-v-arendu-v-traktor/c-327543680
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