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Друри — о переходе Кравцова в «Трактор»: «Рейнджерс» высокого мнения о Виталии, мы продолжим работу с ним"

В руководстве «Рейнджерс» придерживаются высокого мнения о Кравцове
13:58
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Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал переход нападающего Виталия Кравцова в «Трактор».

«После обсуждения вопроса с Виталием и его представителями мы решили, что аренда в «Трактор» будет удовлетворять интересам хоккеиста и организации. Мы очень высокого мнения о Виталии, и персонал «Рейнджерс» продолжит с ним работу, чтобы когда-нибудь достичь конечной цели. А именно чтобы он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», — приводит официальный сайт НХЛ слова Друри.

Сегодня, 4 ноября, «Трактор» объявил о договоренности с «Рейнджерс» по поводу аренды Кравцова до конца сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kravcov-otpravilsya-v-arendu-v-traktor/c-327543680

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Иван Торопцев все материалы автора
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