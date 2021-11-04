Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал переход нападающего Виталия Кравцова в «Трактор».

«После обсуждения вопроса с Виталием и его представителями мы решили, что аренда в «Трактор» будет удовлетворять интересам хоккеиста и организации. Мы очень высокого мнения о Виталии, и персонал «Рейнджерс» продолжит с ним работу, чтобы когда-нибудь достичь конечной цели. А именно чтобы он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», — приводит официальный сайт НХЛ слова Друри.

Сегодня, 4 ноября, «Трактор» объявил о договоренности с «Рейнджерс» по поводу аренды Кравцова до конца сезона-2021/22.