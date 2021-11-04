Главный тренер «Детройта»: «Овечкин стал выглядеть моложе»

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Мне кажется, что он стал выглядеть моложе. Не знаю, как это возможно. Он играет очень мощно и энергично. За ним интересно наблюдать, правда, только если ты не находишься на скамейке команды соперника. Он по-прежнему получает большое удовольствие от забивания голов. Считаю, что это потрясающе», — цитирует Блэшилла официальный сайт НХЛ на русском языке.

36-летний Овечкин в этом сезоне провел 8 матчей, в которых набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+7». Он обогнал Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории НХЛ и вышел на чистое пятое место.