Макар стал самым результативным защитником в истории «Колорадо»

Хоккеист «Колорадо» Кэйл Макар вышел на первое место по количеству очков среди защитников в истории клуба.

25-летний хоккеист сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:1). Таким образом на счету защитника стало 308 (78+230) очков в 293 матчах. По этому показателю он обогнал Тайсона Бэрри с 307 (75+232) очками.

Всего в текущем сезоне Макар сыграл 55 матчей, в которых набрал 62 (13+49) очка.

«Колорадо» находится на четвертом месте в Западной конференции, набрав 77 очков в 60 играх.