Макар, Перрон и Марун стали звездами дня в НХЛ
11:23
В НХЛ определились лучшие игроки игрового дня регулярного чемпионата.
Первой звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, оформивший дубль в ворота «Коламбуса» (4:2).
Второй звездой признан нападающий «Сент-Луиса» Давид Перрон, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (3:2 ОТ).
Третьей звездой стал форвард «Тампа-Бэй» Патрик Марун, который оформил дубль в игре с «Баффало» (5:3).
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