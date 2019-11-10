Макар, Перрон и Марун стали звездами дня в НХЛ

В НХЛ определились лучшие игроки игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, оформивший дубль в ворота «Коламбуса» (4:2).

Второй звездой признан нападающий «Сент-Луиса» Давид Перрон, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (3:2 ОТ).

Третьей звездой стал форвард «Тампа-Бэй» Патрик Марун, который оформил дубль в игре с «Баффало» (5:3).

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков