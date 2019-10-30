Люк Робитайл: «Овечкин абсолютно заслуженно побил мой рекорд»

Бывший канадский нападающий Люк Робитайл поздравил Александра Овечкина с выходом на 12-е место по голам в НХЛ. Россиянин достиг отметки в 669 заброшенных шайб и обошел канадца.

«Мои поздравления, что ты побил мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. Много лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе еще много лет играть здорово и забивать много голов», — сказал Робитайл.

12. Alex Ovechkin (669)

13. Luc Robitaille (668)



Congrats to @Ovi8 on climbing the @NHL Ladder for Most Goals Scored EVER ?



And now a message from Mr. Robitaille ?#ALLCAPS #Gr8 pic.twitter.com/hdktfaAqDz — Washington ? Capitals (@Capitals) October 30, 2019

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