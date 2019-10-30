НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Люк Робитайл: «Овечкин абсолютно заслуженно побил мой рекорд»

07:29
Теги:

Бывший канадский нападающий Люк Робитайл поздравил Александра Овечкина с выходом на 12-е место по голам в НХЛ. Россиянин достиг отметки в 669 заброшенных шайб и обошел канадца.

«Мои поздравления, что ты побил мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. Много лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе еще много лет играть здорово и забивать много голов», — сказал Робитайл.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир