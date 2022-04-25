Любушкин в матче с «Вашингтоном» забросил вторую шайбу в сезоне

Защитник «Торонто» Илья Любушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

28-летний россиянин забросил шайбу на 13-й минуте и сделал счет 1:1.

На данный момент на счету Любушкина 14 (2+12) очков в 74 матчах сезона. Из них 5 (2+3) очка он набрал в составе «Мэйпл Ливз».