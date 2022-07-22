Любушкин оценил перспективы Просветова закрепиться в НХЛ
Защитник «Баффало» Илья Любушкин оценил перспективы выступающего за фарм-клуб «Аризоны» вратаря Ивана Просветова закрепиться в НХЛ.
— Я надеюсь каждый год, что он закрепится, — цитируют «Известия» Любушкина. — Пока не получается. Но верю в него и желаю в ближайшем сезоне, чтобы стал играть в НХЛ на постоянной основе. Мы плотно общались с Ваней на эти темы. Всё-таки три года были вместе в команде, они с семьей часто приезжали к нам в гости. У нас хорошие дружеские отношения. Надеюсь, скоро случится прорыв в карьере.
— В два прошлых сезона он сыграл по три матча в НХЛ. Почему не получалось после них задержаться в основной команде?
— Мне кажется, он попадал не под те команды, против которых лучше начинать выступление в НХЛ. Например, в прошлом сезоне это были «Тампа» и «Колорадо», два будущих финалиста Кубка Стэнли. Когда мы большую часть матчей проводили в своей зоне. Это тяжело для вратаря в плане эмоций. Ведь ты переживаешь, нервничаешь.
|Столичный дивизион
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|П
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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