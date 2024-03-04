Любушкин готов сыграть против «Бостона», несмотря на страшный хит Ремпе. Защитник «Торонто» избежал сотрясения мозга

Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, защитник «Торонто» Илья Любушкин, который в первом матче за новый клуб после обмена из «Анахайма» подвергся удару в голову у борта и вообще страшному силовому приему с разбега со стороны «полицейского» «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе и в третьем периоде на лед не выходил, избежал сотрясения мозга, других серьезных травм и готов в случае выбора тренера сыграть сегодня ночью в матче против «Бостона».

На счету защитника 4 (0+4) очка в 56 матчах сезона.