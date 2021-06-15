Лучший бомбардир чемпионата Швеции вернулся в «Сан-Хосе»
17:24
Нападающий Джонатан Дален подписал контракт с «Сан-Хосе». Соглашение рассчитано на один год и является односторонним, сообщает сайт НХЛ.
Последние два года Дален выступал за «Тимро» в чемпионате Швеции. В минувшем сезоне форвард набрал 71 (25+46) очко в 45 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 22 (10+12) очка в 15 играх.
В 2019 году «Сан-Хосе» выменял права на Далена у «Ванкувера».
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