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Лучший бомбардир чемпионата Швеции вернулся в «Сан-Хосе»

17:24
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Нападающий Джонатан Дален подписал контракт с «Сан-Хосе». Соглашение рассчитано на один год и является односторонним, сообщает сайт НХЛ.

Последние два года Дален выступал за «Тимро» в чемпионате Швеции. В минувшем сезоне форвард набрал 71 (25+46) очко в 45 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 22 (10+12) очка в 15 играх.

В 2019 году «Сан-Хосе» выменял права на Далена у «Ванкувера».

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