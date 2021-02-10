«Сан-Хосе» в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ 10 февраля в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» (4:3).

Победный буллит реализовал канадский нападающий «акул» Логан Кутюр.

Такж первым набранным очком в НХЛ отметился российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов.

После этой победы «Шаркс» находятся на седьмом месте в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» — последний.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Майер — 2 (Донато, Шимек), 1:20 — 0:1. Кутюр — 6 (Марло, Кныжов), 17:48 — 0:2. Копитар — 3 (Иафалло, Браун), 27:00 — 1:2. Браун — 5 (бол., Кемпе, Даути), 37:54 — 2:2. Браун — 6 (Иафалло), 50:45 — 3:2. Кейн — 4 (Кутюр, Бернс), 59:15 — 3:3.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Петерсен — Джонс (17:38 — 17:48, 57:59 — 59:15).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (4+12+10+1) — 40 (12+9+11+8).

Наши: — - Кныжов (12.10/1/+1).

10 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center