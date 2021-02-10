Шайба Линдхольма принесла «Калгари» победу над «Виннипегом»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля минимально обыграл «Виннипег» (3:2).

Решающую шайбу за полторы минуты до конца забросил шведский нападающий «Флэймс» Элиас Линдхольм.

После этой победы «Калгари» поднялся на пятое место в Северном дивизионе, «Виннипег» остался четвертым.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Элерс — 7 (бол., Пионк, Копп), 23:23 — 0:1. Манджапане — 3 (Баклунд, Лучич), 25:31 — 1:1. Фрейз — 1 (Вялимяки, Лейво), 33:34 — 2:1. Элерс — 8 (Шайфли, Копп), 35:45 — 2:2. Линдхольм — 4 (бол., Андерссон, Ткачак), 58:18 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Хеллебайк (58:41).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (11+7+11) — 27 (10+9+8).

Наши: Нестеров (18.19/2/+1) — -.

10 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.