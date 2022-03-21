«Лос-Анджелес» получил права на защитника «Детройта»

«Детройт» обменял защитника Троя Стечера в «Лос-Анджелес». «Красные крылья» взамен получили выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022, сообщает сайт НХЛ.

В текущем сезоне 27-летний канадец провел 16 матчей в регулярном чемпионате и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «минус 6».

Контракт Стечера с зарплатой 1,7 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.