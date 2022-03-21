Защитник «Ванкувера» Хэмоник был обменян в «Оттаву»

«Ванкувер» обменял защитника Трэвиса Хэмоника в «Оттаву», сообщает официальный сайт НХЛ.

В результате сделки «Кэнакс» получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2022.

Контракт Хэмоника с кэпхитом 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист набрал 7 (3+4) очков при полезности «плюс 1» в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он пропустил старт сезона «по личным причинам».