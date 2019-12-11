«Лос-Анджелес» победил «Рейнджерс», Панарин забил гол

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» — 3:1. В составе калифорнийцев голы на счету Дастина Брауна, Тайлера Тоффоли и Адриана Кемпе. Николай Прохоркин не принимал участия во встрече.

На счету Артемия Панарина гол на последней минуте матча, показатель полезности «-1», 4 броска в створ и силовой прием за 21.57 на льду. У Павла Бучневича «-1», 2 броска и блок-шот за 15.40. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Браун — 7 (Тоффоли, Рой), 19:49 — 1:0. Тоффоли — 7 (Рой, Амадио), 33:22 — 2:0. Панарин — 15 (бол., Крайдер, Какко), 59:29 — 2:1. Кемпе — 4 (п.в., Лизотт), 59:45 — 3:1.

Вратари: Куик — Лундквист (56:53 — 56:55, 57:24 — 59:45).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 26 (11+10+5) — 30 (14+5+11).

Наши: — — Бучневич (15.40/2/-1), Панарин (21.57/4/-1).

11 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

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